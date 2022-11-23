На Запорожье высока вероятность повторных ракетных ударов, - председатель ОВА
Глава Запорожской ОВА Александр Старух предупредил о большой вероятности повторных прилетов в области
Об этом он написал в телеграме.
Он отметил необходимость зарядить мобильные устройства, приготовить тревожный чемоданчик и находиться вблизи укрытия. Старух также подчеркнул не игнорировать воздушные тревоги.
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