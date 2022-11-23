Об этом он написал в телеграме.

Он отметил необходимость зарядить мобильные устройства, приготовить тревожный чемоданчик и находиться вблизи укрытия. Старух также подчеркнул не игнорировать воздушные тревоги.

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