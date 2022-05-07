На Запорожье ввели усиленный комендантский час: жителей предупреждают о возможных провокациях

Об этом в телеграмме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"На территории всей Запорожской области с 19:00 8 мая и до 05:00 10 мая введен непрерывный комендантский час. И несмотря на то что Энергодар находится во временной оккупации, а значит, захватчики диктуют жителям города свои условия труда, поведения, пребывания на улицах, хочу предостеречь всех и участия в массовых акциях", - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Орлова, в ближайшие дни возможны провокации и силовые мероприятия, в результате которых могут пострадать мирные жители. Мэр Энергодара попросил жителей Запорожской области не находиться на улице и не уезжать на природу.

6 мая жителей Энергодара предупредили о возможных провокациях оккупантов от имени Новой почты.

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