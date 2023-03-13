На Запорожье ВСУ уничтожили склад БК врага, - депутат облсовета Лышенко
Депутат Запорожского областного совета волонтер Сергей Лышенко отметил, что ВСУ усложнили логистику захватчикам на Запорожье
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ уничтожили склад БК врага между Ореховым и Пологами - это был один из резервных складов БК, который противник использовал для обеспечения линии столкновения. Таким образом украинские защитники усложнили логистику оккупантам", - подчеркнул Лышенко.
Депутат Запорожского областного совета добавил, что захватчики начали вывозить из временно оккупированного Энергодара ценное имущество.
"Враг вывозит с атомной станции учебный класс, где повышали квалификацию. Местные этому обрадовались - это первые признаки того, что оккупанты будут отступать", - подчеркнул Лышенко.
- За минувшие сутки 12 марта ВСУ отразили более 100 атак противника. В то же время РФ доставляет поездами заключенных в Донецкую область, среди них вагон с женщинами.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 159,8 тыс. оккупантов, 3474 танка, 2109 беспилотников и 6774 бронемашины
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