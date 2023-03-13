Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ уничтожили склад БК врага между Ореховым и Пологами - это был один из резервных складов БК, который противник использовал для обеспечения линии столкновения. Таким образом украинские защитники усложнили логистику оккупантам", - подчеркнул Лышенко.

Депутат Запорожского областного совета добавил, что захватчики начали вывозить из временно оккупированного Энергодара ценное имущество.

"Враг вывозит с атомной станции учебный класс, где повышали квалификацию. Местные этому обрадовались - это первые признаки того, что оккупанты будут отступать", - подчеркнул Лышенко.

За минувшие сутки 12 марта ВСУ отразили более 100 атак противника. В то же время РФ доставляет поездами заключенных в Донецкую область, среди них вагон с женщинами.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 159,8 тыс. оккупантов, 3474 танка, 2109 беспилотников и 6774 бронемашины





