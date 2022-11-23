Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

22 ноября авиация Воздушных Сил трижды ударила по живой силе оккупантов, вооружению и военной технике. Защитники из ракетных войск и артиллерии нанесли огневое поражение по пункту управления врага.

Пресс-служба сообщает: в больнице Каланчака Херсонской области недостаточно койкомест, чтобы разместить всех раненых военных РФ. Также в Генштабе добавляют, что в населенный пункт Великие Копани доставлено около 40 раненых кафиров.

В ВСУ уточняют, что 21 ноября Силы обороны попали по ЗРК С-300 и 5 единицам техники оккупантов, которые базировались на Запорожье. Известно о ранении 40 военных РФ. Недалеко от села Веселое, Запорожская область, защитники уничтожили блокпост врага, а 15 военных получили ранения, в Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными.

Напомним, что 21 ноября украинские воины ударили по пункту управления, составу горюче-смазочных материалов и районам сосредоточения врага.

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