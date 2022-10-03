Об этом Генштаб написал в фейсбуке .

"По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни. Это один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300", – говорится в сообщении.

В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется.

Ранее отмечалось, что на Юге уничтожены еще 40 российских солдат, 2 танка и 7 единиц другой автобронетехники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb