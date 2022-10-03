На Запорожье ВСУ поразили район сосредоточения оккупантов и склады боеприпасов, ранения получили более 250 солдат РФ
Генштаб ВСУ подтвердил поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни
Об этом Генштаб написал в фейсбуке .
"По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни. Это один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300", – говорится в сообщении.
В общей сложности, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется.
- Ранее отмечалось, что на Юге уничтожены еще 40 российских солдат, 2 танка и 7 единиц другой автобронетехники.
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