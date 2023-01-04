Об этом в утренней сводке 4 января сообщает Генштаб ВСУ.

Враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области.

Там уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

ВСУ поразили 17 районов скопления россиян и отразили атаки возле 10 городов и сел

Авиация Сил обороны в течение суток 3 января нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

В свою очередь украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, состав боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

Враг нанес 7 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине в течение суток

Противник, за прошедшие сутки, нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов и произвел более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты сосредоточены на наступлении по Бахмутскому направлению, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняются

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. В Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

Обстрелял районы населённых пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи - Сумской и Стрелки, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия испытали более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населенных пунктов. В частности, Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населенных пунктов. Враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал, что в российской армии воюющих в Украине захватчиков стремительно увеличивается количество дезертиров - солдат, бегущих с фронта.

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