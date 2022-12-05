Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы врага в Якимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более - 10 мертвыми", - говорится в сообщении.

В общем на Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону. Огневого поражения 4 декабря потерпели районы населенных пунктов Новоселка, Нескучное, Золотая Нива и Пречистовка Донецкой области и Новоандреевка, Новоданиловка, Зализнычне, Гуляйполе, Красное и Дорожнянка Запорожской области.

Ранее командир кубанских казаков Михаил Саморуков был ликвидирован украинскими военными в Марьинке Донецкой области.

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