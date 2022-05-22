Об этом сообщает в телеграме Запорожская областная военная администрация .

"Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела", – говорится в сообщении.

В Запорожской области российские оккупанты обокрали аптеку с украинскими лекарствами и анонсировали открытие своей "первой муниципальной аптеки".

В Запорожье 20 мая россияне блокируют проезд авто через три населенных пункта, возле Васильевки скопилось много машин.

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