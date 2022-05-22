На Запорожье вражеские ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие
22 мая около трех часов ночи российская ракета попала в гражданскую инфраструктуру в селе на Вольнянщине Запорожской области. Известно, что есть пострадавшие
Об этом сообщает в телеграме Запорожская областная военная администрация .
"Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области.
В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы. Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.
Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела", – говорится в сообщении.
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