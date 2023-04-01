На Запорожье враг за сутки более 100 раз обстрелял украинские позиции: повреждены жилые дома
За 31 марта враг совершил 104 обстрела позиций украинских защитников на Запорожье по танковому вооружению, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения, также получили повреждения жилые дома и гражданская инфраструктура
Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА в telegram со ссылкой на данные Нацполиции.
"На Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил 104 обстрела позиций украинских защитников применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную линии столкновения", говорится в сообщении.
Также, как отмечается, по сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Гуляйпольское, Железнодорожное, Новояковловка, Новоданиловка, Белогорье, Белогорье, , Затишье, Полтавка, Каменское, Степное, Малые Щербаки, Плавные.
Поступили 46 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов российскими военными.
В ОВА также сообщили, что за прошедшие сутки эвакуация гражданского населения с временно оккупированных территорий не проводилась.
- Напомним, в ночь с 30 на 31 марта российские войска открывали огонь по мирным жителям Запорожья. В результате обстрела загорелся частный дом, поврежден инфраструктурный объект .
- Днем 31 марта российская армия нанесла удар с самолета по городу Орехов, что в Запорожской области: 2 мирных жителя получили ранения.
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