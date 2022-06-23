На Запорожье во временно оккупированном селе неизвестные похитили учительницу украинского языка и ее мужа, - дочь пропавших
Во временно оккупированном селе Великая Белозерка в Запорожской области неизвестные мужчины похитили супругов Нину и Олега Кобченко из собственного дома и увезли их в направлении Энергодара
Об этом сообщает "Супильне" со ссылкой на сообщение дочери похищенных супругов Олеси.
Отмечается, что 20 июня в 03:30 ночи неизвестные начали ломать двери и ворвались в жилище супругов Кобченко. Как рассказывает дочь, перед тем как похитить, неизвестные избили родителей, о чем свидетельствовали следы крови на стенах и полу помещения.
Неизвестные обыскали квартиру и гараж Кобченко. А потом посадили их в машину и вывезли в неизвестном направлении.
"Мои родители - учительница украинского языка Кобченко Нина Анатольевна и предприниматель Кобченко Олег Владимирович. По данной информации, родителей незаконно удерживают в оккупированном городе Энергодар и никого не подпускают к ним", - сообщает Олеся Кобченко.
Как отмечает "Суспильное", по состоянию на 12:00 23 июня связи с похищенными супругами Кобченко нет.
Дочь просит о максимальной огласке.
- Напомним, по данным главы ОВА, в Запорожской области зафиксировано 352 случая похищения людей российскими военными
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