На Запорожье в течение суток россияне разрушили 74 гражданских объекта
В Запорожской области 22 сентября российские захватчики разрушили 74 объекта гражданской инфраструктуры в районе 21 населенного пункта
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
На Запорожском направлении 22 сентября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение суток они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
Оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Белогорья, Ольговского, Орехова, Малых Щербаков, Запорожского, Темировки, Щербаков, Шевченко, Преображенки, Зализничного, Привольного, Каменского, Гуляйполя, Верхней Терсы, Успеновки, Дорожнянки, Малиновки, Новоандреевки, Малой Токмачки и Червоного.
"Поступило 74 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
В течение 22 сентября с временно оккупированной территории эвакуировали 853 человека, в том числе 150 детей.
- 22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов, в результате чего было повреждено 7 домов и пострадали люди.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.81
-
EUR
Покупка 39.93Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное