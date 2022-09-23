Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

На Запорожском направлении 22 сентября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. В течение суток они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Оккупанты накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Белогорья, Ольговского, Орехова, Малых Щербаков, Запорожского, Темировки, Щербаков, Шевченко, Преображенки, Зализничного, Привольного, Каменского, Гуляйполя, Верхней Терсы, Успеновки, Дорожнянки, Малиновки, Новоандреевки, Малой Токмачки и Червоного.

"Поступило 74 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

В течение 22 сентября с временно оккупированной территории эвакуировали 853 человека, в том числе 150 детей.

22 сентября оккупанты выпустили по Запорожью около 10 снарядов, в результате чего было повреждено 7 домов и пострадали люди.

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