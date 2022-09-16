На Запорожье в течение суток россияне разрушили 23 гражданских объекта
В Запорожской области в течение 15 сентября российские захватчики разрушили 23 гражданских объекта в районе 26 населенных пунктов
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
В Запорожском направлении 15 сентября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на содержании занятых рубежей. За прошедшие сутки они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ дают им отпор.
Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Полтавки, Малых Щербаков, Павловки, Успеновки, Волшебного, Новоданиловки, Омельника, Федоровки, Шевченко, Полтавки, Темировки, Железнодорожного, Орехова, Веселянки, Красного, Новоинвановки, Ольговки, Ольги Степного, Дорожнянки, Щербаков, Белогорья, Гуляйполя и Каменского.
"Поступило 23 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
В течение 15 сентября с временно оккупированных территорий эвакуировали 1226 человек, в том числе 253 детей.
- 15 сентября в Запорожье россияне обстреляли инфраструктурное предприятие, в результате чего в нем вылетели стекла и возникло обесточивание.
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