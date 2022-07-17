На Запорожье в течение суток оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Новояковловке, Лукьяновске и Верхней Терсе
16 июля в Запорожской области российские оккупанты обстреливали Ореховский и Васильевский районы. Есть попадание в гражданскую инфраструктуру
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .
"В Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новояковловка, Верхняя Терса, Лукьяновское.
Поступили 12 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты по танковому вооружению, реактивной и ствольной артиллерии 61 раз обстреляли позиций ВСУ.
Администрация сообщает, что мирные жители области смогли уехать на подконтрольную Украине территорию.
- В Мариуполе фиксируется движение военной техники армии РФ. 15 июля колонна ехала в сторону Запорожья.
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