Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме .

"Важное сообщение от жителей с. Мичурина, где у многих энергодарцев есть приусадебные дома и участки. После произошедших в воскресенье артобстрелов в селе (на улицах, земельных участках, полях и огородах), по свидетельствам местных, остались неразорвавшиеся снаряды. Будьте максимально внимательны и осторожны!" – подчеркнул он.

В ночь с 9 на 10 августа на Запорожье россияне убили женщину , обстреляли почти 30 домов. ПВО ВСУ сбила три вражеских ракеты.

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