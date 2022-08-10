На Запорожье в селе Мичурина после российских обстрелов остались неразорванные снаряды, мэр Энергодара призвал людей быть бдительными
На Запорожье жителей села Мичурина просят быть осторожными, ведь на улицах, полях и земельных участках остались неразорвавшиеся российские снаряды
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в телеграме .
"Важное сообщение от жителей с. Мичурина, где у многих энергодарцев есть приусадебные дома и участки. После произошедших в воскресенье артобстрелов в селе (на улицах, земельных участках, полях и огородах), по свидетельствам местных, остались неразорвавшиеся снаряды. Будьте максимально внимательны и осторожны!" – подчеркнул он.
- В ночь с 9 на 10 августа на Запорожье россияне убили женщину , обстреляли почти 30 домов. ПВО ВСУ сбила три вражеских ракеты.
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