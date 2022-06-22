Об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что 22 июня на фейсбук-странице Гуляйпольские древности сообщили о разрушениях, нанесенных российскими обстрелами во время обстрелов Гуляйполя.

На этот раз вражеские снаряды повредили старую паровую мельницу. Здание представляет собой уникальный образец промышленной архитектуры и входит в исторический ареал города.

Мельница была возведена еще в 1894 году.

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