На Запорожье в результате российских обстрелов повреждена старинная паровая мельница
Историческое здание было повреждено в результате ракетных обстрелов 22 июня, нанесенных по населенным пунктам области российскими оккупантами
Об этом сообщает Общественное.
Отмечается, что 22 июня на фейсбук-странице Гуляйпольские древности сообщили о разрушениях, нанесенных российскими обстрелами во время обстрелов Гуляйполя.
На этот раз вражеские снаряды повредили старую паровую мельницу. Здание представляет собой уникальный образец промышленной архитектуры и входит в исторический ареал города.
Мельница была возведена еще в 1894 году.
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