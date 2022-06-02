На Запорожье в результате обстрелов ранены двое мирных жителей

Об этом сообщают в Запорожской ОВА на телеграмм канале.

"Враг нанес удары с артиллерийского оружия по частным домам жителей г.Гуляйполя. В зданиях разрушены крыши, во многих домах вылетели окна. Также повреждена дворовая территория и придомовые хозяйственные здания", - отмечено в сообщении.

Кроме того, поражено несколько местных магазинов: в них выбиты окна и иссеченные стены.

В Запорожской ОВА также говорят, что есть информация о двух травмированных гражданах, получивших осколочные ранения.

Напомним, глава Запорожской ОВА сообщал, что под прикрытием эвакуационных очередей в Запорожье враг опрокидывает оружие на другие участки фронта.

Оккупанты обстреляли Гуляйполе на Запорожье: разрушены около 10 домов

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb