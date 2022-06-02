На Запорожье в результате обстрелов ранены двое мирных жителей
1 июня военнослужащие российской федерации в очередной раз обстреляли Пологовщину. Ранения получили двое жителей
Об этом сообщают в Запорожской ОВА на телеграмм канале.
"Враг нанес удары с артиллерийского оружия по частным домам жителей г.Гуляйполя. В зданиях разрушены крыши, во многих домах вылетели окна. Также повреждена дворовая территория и придомовые хозяйственные здания", - отмечено в сообщении.
Кроме того, поражено несколько местных магазинов: в них выбиты окна и иссеченные стены.
В Запорожской ОВА также говорят, что есть информация о двух травмированных гражданах, получивших осколочные ранения.
- Напомним, глава Запорожской ОВА сообщал, что под прикрытием эвакуационных очередей в Запорожье враг опрокидывает оружие на другие участки фронта.
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