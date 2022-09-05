На Запорожье уничтожены склад оккупантов с бюллетенями для псевдореферендума и база ФСБ - разведка
Во временно оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области взорвали склад рашистов для проведения псевдореферендума и базу российской спецслужбы, продолжается пожар
Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской (Василовский район Запорожской области). В результате уничтожены и существенно повреждены ряд объектов, которые оккупанты использовали, как места базирования", - говорится в сообщении.
Уничтожено место для хранения бюллетеней к псевдореферендуму. В разведке пишут, что склад взорвали изнутри. Все материалы – уничтожены.
Кроме того, повреждено место дислокации российской ФСБ, охранявшей базу.
Пострадавших рашистов эвакуируют в направлении Крыма. Также в городе ввели жесткий комендантский час с 07:00, а над городом летают военные вертолеты.
В результате взрывов несколько помещений, среди которых управление Государственной казначейской службы, до сих пор горят, рашисты не могут потушить огонь, .
Количество убитых и раненых уточняют.
ГУР сообщает, что в результате спецоперации мирное население не пострадало.
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