Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Бойцы спецназа ГУР МО провели спецоперацию во временно оккупированной Каменке-Днепровской (Василовский район Запорожской области). В результате уничтожены и существенно повреждены ряд объектов, которые оккупанты использовали, как места базирования", - говорится в сообщении.

Уничтожено место для хранения бюллетеней к псевдореферендуму. В разведке пишут, что склад взорвали изнутри. Все материалы – уничтожены.

Кроме того, повреждено место дислокации российской ФСБ, охранявшей базу.

Пострадавших рашистов эвакуируют в направлении Крыма. Также в городе ввели жесткий комендантский час с 07:00, а над городом летают военные вертолеты.

В результате взрывов несколько помещений, среди которых управление Государственной казначейской службы, до сих пор горят, рашисты не могут потушить огонь, .

Количество убитых и раненых уточняют.

ГУР сообщает, что в результате спецоперации мирное население не пострадало.

5 сентября воины Королевской бригады уничтожили вражеский блиндаж, боевые машины и десяток оккупантов.

Украинские военные успешно отразили наступление российских захватчиков в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное и Невельское на Авдеевском направлении. Также ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и живую силу захватчиков на Харьковщине и отразили наступление оккупантов на двух направлениях в Донецкой области.

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины успешно уничтожают российских захватчиков и их технику на Херсонском направлении.

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