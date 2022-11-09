Об этом в утренней сводке за 9 ноября передает Генштаб ВСУ.

По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины в разных направлениях сбили 5 беспилотников "Ланцет" и 4 - "Орлан". Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Ранее украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами оккупантов в Горловке Донецкой области и Сватово, что на Луганщине.

Авиация Сил обороны в течение 7 ноября нанесла по врагу 24 удара, также ВСУ сбили вражеский самолет Су-25, беспилотник "Ланцет-3" и четыре дрона "Орлан-10".

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