На Запорожье украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов и ранили около 50 оккупантов
В районе Черниговки на Запорожье 1 октября украинские защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов и ранили около 50 россиян
Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.
"Противник продолжает нести потери на украинской земле в результате эффективных действий Сил обороны. Подтверждено уничтожение склада боеприпасов оккупантов после огневого поражения в районе населенного пункта Черниговка. Около 50 военнослужащих оккупационных войск получили ранения", - отметили в администрации.
- 1 октября РФ потеряла около 500 оккупантов.
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