Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.

"Противник продолжает нести потери на украинской земле в результате эффективных действий Сил обороны. Подтверждено уничтожение склада боеприпасов оккупантов после огневого поражения в районе населенного пункта Черниговка. Около 50 военнослужащих оккупационных войск получили ранения", - отметили в администрации.

1 октября РФ потеряла около 500 оккупантов.

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