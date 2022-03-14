Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией На Запорожье у окупантов потери на направлении Васильевка - Роды, - глава ОВА

На Запорожье у окупантов потери на направлении Васильевка - Роды, - глава ОВА

14 мартa, 2022 понедельник
23:59

Российские войска не могут добиться результата на Запорожье и постоянно находятся под огнем украинских защитников.

Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Эспрессо.TV .

Но главная цель ведения боевых действий на территории Запорожского края врагом не достигнута.

Что касается наших подразделений – они продолжают наносить огневые поражения по противнику как на переднем крае, так и вглубь его оперативного построения и боевых порядков. Оккупанты понесли потери на направлении Васильевка - Пологи", - говорится в сообщении.

  • Напомним, сегодня, 14 марта, кафиры разрушили очистные сооружения Запорожья

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запорожская область
Читайте также:
Олександр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
Антоніу Гутерреш
14 мартa, 2022 понедельник
Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта
Ворожий танк
14 мартa, 2022 понедельник
Украинская армия контратаковала возле Изюма
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.22
    Покупка 29.22
    Продажа 31.05
  • EUR
    Покупка 32.25
    Продажа 34.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 мартa
23:50
Путин понимает, что проигрывает войну и пойдет либо на ужасную эскалацию, либо на компромисс, – Bellingcat
22:54
Система ПВО с начала полномасштабного вторжения сбила 45 воздушных целей, - Залужный
22:51
Христиане мира отрекаются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки агрессии Путина в Украине
22:40
Из Израиля в Украину прибыли врачи и мобильный госпиталь, - Ермак
22:40
Подсанкционный олигарх Абрамович замечен в аэропорту Израиля
22:20
Федоров рассказал о новых "цифровых" санкциях против России
22:07
Редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты
22:00
Суд в Гааге примет решение о войне РФ против Украины 16 марта
21:58
Европейское агентство авиабезопасности приостановило действие всех сертификатов, выданных авиакомпаниям России
21:28
Журналист Fox News получил ранение под Киевом
21:14
Мария Захарова
Офис генпрокурора объявил подозрение "голосу" МИД РФ Захаровой
21:00
В Минцифре запустили официальный сайт для помощи Украине в криптовалюте, - Федоров
20:51
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли более 600 гражданских людей, - ООН
20:39
Эксклюзив
Владимир Омелян
Путин подвел Пекин: Украину не удалось взять за 2 дня, – политический эксперт Владимир Омелян
20:29
Госкомтелерадио ввело запрет на ввоз и распространение издательской продукции из России
20:27
"Работать и поддерживать экономику": одна из крупнейших ІТ-компаний открыла новый офис в Ужгороде
20:23
"С каждой бомбой Россия отдаляется от мирового сообщества": Шольц и Эрдоган осудили действия Кремля в Украине
20:22
ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
20:13
Россия устроила геноцид в Изюме на Харьковщине. Никаких шансов для гуманитарного коридора нет, - Денисова
20:05
ООН выделит еще $40 млн для Украины
19:50
Белый дом рассматривает возможность визита Байдена в Европу из-за войны в Украине, - NBC News
19:47
Мэру Николаева предложили сдать город, он ответил предложением сдать технику
19:31
Эксклюзив
Эвакуация гражданского населения на Луганщине проходит под постоянными обстрелами, - Гайдай
19:28
Эксклюзив
тероборона
ВСУ и терроборона Киева готовы отражать такие атаки, как были в Мариуполе и Харькове — боец терробороны Киева
19:21
Бутусов посоветовал ГБР вместо "бессмысленного существования в теплых кабинетах" поехать в Гостомель или Бучу и там ловить преступников
19:19
Эксклюзив
ВСУ
Оккупанты пока не идут на штурм Николаева, однако обстреливают населенные пункты — боец терробороны, нардеп Роман Костенко
19:14
SkyUp
Кроме полетов в Россию и Беларусь. Авиакомпания SkyUp, чтобы выжить и платить налоги, предлагает свои самолеты в мокрый лизинг
19:14
На железнодорожный вокзал столицы привезли детские коляски и кухонные принадлежности для горячего питания – Марина Порошенко
19:11
Антониу Гутерреш
Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта
19:10
На Донетчине захватчики потеряли 100 солдат и 2 танка из-за неудачного наступления
19:06
Приблизительно 600 жилых домов в Харькове не подлежат восстановлению, - Терехов
18:48
С начала российского вторжения в Украину погибли уже трое капелланов ПЦУ, - Епифаний
18:48
Ирина Венедиктова
Венедиктова заявила о возможном обмене пленными между Украиной и РФ
18:28
В Румынии упал, вероятно, русский беспилотник
18:20
Парламент Эстонии призвал страны-члены ООН закрыть украинское небо
18:18
Сенцов стал оператором NLAW и воюет под Киевом
18:05
В Мариуполе Нацгвардия уничтожила 17 спецназовцев ГРУ и 7 единиц техники
18:03
экономика
МВФ предварительно оценивает падение ВВП Украины в 2022 году в 10%
17:59
Дети увидят пингвинов: украинские полярники проведут для малышей онлайн-уроки
17:58
Как избежать инфекционных заболеваний в приютах для переселенцев и беженцев. Объяснение Минздрава
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV