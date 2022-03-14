На Запорожье у окупантов потери на направлении Васильевка - Роды, - глава ОВА
Российские войска не могут добиться результата на Запорожье и постоянно находятся под огнем украинских защитников.
Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Эспрессо.TV .
Но главная цель ведения боевых действий на территории Запорожского края врагом не достигнута.
Что касается наших подразделений – они продолжают наносить огневые поражения по противнику как на переднем крае, так и вглубь его оперативного построения и боевых порядков. Оккупанты понесли потери на направлении Васильевка - Пологи", - говорится в сообщении.
- Напомним, сегодня, 14 марта, кафиры разрушили очистные сооружения Запорожья
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