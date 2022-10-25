На Запорожье свежемобилизованные россияне выискивают у населения продовольствие и возможность помыться
В Волковку Запорожской области прибыла очередная партия российских военнослужащих вместо ликвидированных украинских войск
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Для пополнения потерь на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка, прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотично передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться", - отметили в Генштабе.
Также российские оккупанты для пополнения текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации. В частности, во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.
Кроме того, по данным Минобороны Украины, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым правоохранителям запретили вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников.
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