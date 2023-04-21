На Запорожье сработала ПВО
Вечером 21 апреля в Запорожской области сработала украинская ПВО
О работе ПВО в 20:57 сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 20:22. Местные сообщали о звуках, подобных тем, что возникают при движении "шахедов".
- В ночь с 20 на 21 апреля российские дроны-камикадзе атаковали Киев и область. Украинская ПВО сбила 8 БПЛА.
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