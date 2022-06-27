На Запорожье сообщили о госизмене экс-правохранителю
Мужчина перешел на сторону врага и принял от оккупантов "предложение карьерного роста", когда согласился возглавить самопровозглашенный правоохранительный орган в Бердянске
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Отмечается, что работники ГБР заочно сообщили о подозрении в государственной измене теперь уже бывшему работнику одного из правоохранительных органов Запорожской области.
Как отмечается в данных досудебного расследования, подозреваемый принял от представителей российских оккупационных властей предложение карьерного роста и возглавил незаконно созданный правоохранительный орган в Бердянске и районе.
Как отмечает ГБР, злоумышленник активно сотрудничает с врагом.
Досудебное расследование уголовного производства по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), продолжается.
За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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