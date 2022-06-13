На Запорожье сокращают комендантский час

Об этом информирует в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух .

Глава Запорожской ОВА подписал приказ об изменении продолжительности комендантского часа.

"Дал поручение властям г. Запорожья рассмотреть вопрос по обеспечению благоприятных условий для работы бизнеса, а также продления времени работы общественного транспорта вечером", - написал Старух.

С 11 по 13 июня на большинстве территории Запорожской области действовал удлиненный комендантский час.

В Запорожье, 20 мая, комендантский час начался позже, не в 21:00, а в 22:00, и длился до 5:00 утра.

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