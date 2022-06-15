Об этом глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал в эфире телеканала Прямой.

По его данным, в Запорожском направлении ситуация контролируемая. В то же время продолжаются артиллерийские обстрелы, в результате чего страдают населенные пункты области. По словам Старуха, наиболее опасна ситуация неподалеку от временно оккупированной территории. Речь идет о городах Орехов, Гуляйполе и Степногорске.



Как передает ОВА, на подконтрольных Украине территориях ситуация стабильна, в то время как в оккупированных населенных пунктах существует немало проблем гуманитарного характера.



"Продолжается выезд людей через наш гуманитарный коридор. Этот коридор служит связью с оккупированными территориями Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Значительная часть пользующихся коридором, жители Херсонской области и жители Запорожской области", - заявляет Старух.



Кроме того, он отметил, что сейчас опасно во всех регионах.



"Война никуда не делась. Если у врага будет успех на любом участке, то каждый регион будет в опасности наступления. Поэтому весь народ вместе с вооруженными силами должен дать отпор, иначе под угрозой окажется Запорожье, Днепр, Одесса, Приднестровье" , – отмечает Старух.



Также председатель ОВА затронул тему коллаборационизма и напомнил, что каждый случай измены подробно рассматривается, а коллаборантов ждет наказание.

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