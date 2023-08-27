На Запорожье силы ПВО уничтожили два "шахеда"
Ночью 27 августа в Запорожской области силы ПВО уничтожили два российских БПЛА типа Shahed-136
Об этом в facebook сообщает Воздушное командование "Восток".
"Ночью в Запорожской области подразделением Воздушное командование "Восход" уничтожено 2 БПЛА противника типа Shahed-136", - говорится в публикации.
- Напомним, российско-оккупационные войска в ночь на 27 августа предприняли попытку очередной ракетной атаки на столицу Украины, однако Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели. В результате этого, в одном из районов Киевщины повреждены 10 частных домов, а два человека получили ранения.
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