На Запорожье СБУ устроила "хлопок" предателям, которые хотели "выборов", - СМИ
Служба безопасности Украины попала дронами по коллаборантам, которые собрались проводить на временно оккупированной части Запорожской области псевдовыборы. Есть раненые
Об этом информируют военный журналист Андрей Цаплиенко , РБК-Украина и Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ.
Вчера 29 августа украинские дроны отработали по "избирательному участку" города Каменка-Днепровска Запорожской области. В то время там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.
"На шабаш собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", - говорится в материале РБК-У.
Сообщается, что атака продолжалась несколько волн. В настоящее время город окружен российскими военными, активирующими РЭБ и ПВО.
Фото: Скрин с видео
- Также 29 августа украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке уничтожили предвыборный региональный штаб "Единой России".
- В среду, 30 августа, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы. Предварительно, в городе работала ПВО. Также известно, что захватчики подняли авиацию.
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