На Запорожье СБУ устроила "хлопок" предателям, которые хотели "выборов", - СМИ

Об этом информируют военный журналист Андрей Цаплиенко , РБК-Украина и Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ.

Вчера 29 августа украинские дроны отработали по "избирательному участку" города Каменка-Днепровска Запорожской области. В то время там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" всего района.

"На шабаш собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", - говорится в материале РБК-У.

Сообщается, что атака продолжалась несколько волн. В настоящее время город окружен российскими военными, активирующими РЭБ и ПВО.

Фото: Скрин с видео