На Запорожье СБУ проведет контрдиверсионные учения

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По информации правоохранителей, обучение будет проведено для усиления межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиления защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявления и задержания условных диверсионных групп.



Отмечается, что обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.



СБУ просит граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к определенным неудобствам и соблюдать правила личной безопасности.



Таким образом, на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb