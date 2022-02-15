На Запорожье СБУ проведет контрдиверсионные учения
В Запорожской области начинаются многоэтапные контрдиверсионные учения, которые будут проходить до начала марта
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, обучение будет проведено для усиления межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиления защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявления и задержания условных диверсионных групп.
Отмечается, что обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.
СБУ просит граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к определенным неудобствам и соблюдать правила личной безопасности.
Таким образом, на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.
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