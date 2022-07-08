Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его словам, над процессом освобождения взятых в заложники граждан Украины работают на всех уровнях власти, однако количество похищенных все еще больше, чем количество освобожденных:

представители местных властей – 46 (из них освобожден 41);

предприниматели – 32 (из них освобождено 19);

руководители предприятий, учреждений, организаций – 32 (из них освобождено 26);

журналисты – 2 (из них освобождено 2);

адвокаты – 4 (из них освобожден 1);

дети — 5 (из них освобождено 3)

Как передает Старух, особенно страдают люди, которые находятся на временно оккупированных территориях. Из-за несогласия сотрудничать с оккупантами и демонстрации активной поддержки Украине, местные жители подвергаются психологическому и физическому насилию.

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