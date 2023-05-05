На Запорожье российскую ракету "остановила" башня Vodafone, связь в районе полностью восстановили уже на следующий день
Базовая станция Vodafone остановила летевшую на Запорожье российскую ракету. Это произошло в поселке Камышеваха Запорожской области
Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры", - говорится в сообщении.
Чиновник отметил, что отстроить можно все, между тем как самое важное – сохранить человеческие жизни.
- Российские войска в ночь на 3 мая нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Запорожье. В результате один дом был полностью разрушен.
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