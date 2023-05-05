Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Несмотря на повреждения, уже на следующий день связь в районе полностью восстановили благодаря Старлинку, который передала команда Минцифры", - говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что отстроить можно все, между тем как самое важное – сохранить человеческие жизни.