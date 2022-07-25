На Запорожье российский военный КамАЗ переехал авто, погибли двое взрослых и ребенок, - мэр Мелитополя
Сегодня, 25 июля, на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал легковую машину с тремя людьми: двое взрослых и ребенок погибли на месте
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"То, что даже нельзя назвать зверством, ведь решить точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь застанут ад при жизни от наших военных", - написал Федоров.
- Напомним, на российском блокпосте в Васильевке 1200 автомобилей и более 5 000 человек ожидают выезда в Запорожье, в очереди уже умерли пять человек.
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