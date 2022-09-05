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На Запорожье российские захватчики заблокировали ввоз гуманитарки на временно оккупированные территории, - мэр Мелитополя

5 сентября, 2022 понедельник
14:40
война с Россией

Оккупанты заблокировали ввоз гуманитарной помощи на временно оккупированные территории, в частности медучреждения Мелитополя без медикаментов

Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

Российские захватчики приказали не пропускать гуманитарку на временно оккупированные территории.

"Вчера они (российские оккупанты, - ред.) запретили пропускать гуманитарные грузы. Последние шесть месяцев ежедневно наши волонтеры рискуя жизнью доставляли в наши больницы, учреждения социальной защиты - медикаменты, средства первой необходимости. Ежедневно несколько машин ехали в Мелитополь с этим", - сказал Федоров.

Городской глава отметил, что за полгода оккупации рашисты ни разу не доставят медикаменты в мелитопольские больницы.

"Сегодня сверхсложная ситуация будет с хроническими больными, нуждающимися в диализе, инсулине, потому что рашисты этого не поставляют. Это никак иначе, как геноцид назвать нельзя и это действительно будет насущно проблема в ближайшие дни", - добавил мэр Мелитополя.

  • 29 августа Иван Федоров сообщил , что в Мелитополь завезли химлабораторию "Микроб" для защиты своих сотрудников от радиации.
  • В течение 30 августа оккупанты обстреливали 16 населенных пунктов запорожской области. Разрушены 25 гражданских объектов.
  • Российские военные 31 августа обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке, Запорожская область.
  • В ночь на 2 сентября ВСУ во временно оккупированном Мелитополе попали по двум локациям российских оккупантов, одна из них детонировала еще несколько часов.

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Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
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