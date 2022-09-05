На Запорожье российские захватчики заблокировали ввоз гуманитарки на временно оккупированные территории, - мэр Мелитополя
Оккупанты заблокировали ввоз гуманитарной помощи на временно оккупированные территории, в частности медучреждения Мелитополя без медикаментов
Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .
Российские захватчики приказали не пропускать гуманитарку на временно оккупированные территории.
"Вчера они (российские оккупанты, - ред.) запретили пропускать гуманитарные грузы. Последние шесть месяцев ежедневно наши волонтеры рискуя жизнью доставляли в наши больницы, учреждения социальной защиты - медикаменты, средства первой необходимости. Ежедневно несколько машин ехали в Мелитополь с этим", - сказал Федоров.
Городской глава отметил, что за полгода оккупации рашисты ни разу не доставят медикаменты в мелитопольские больницы.
"Сегодня сверхсложная ситуация будет с хроническими больными, нуждающимися в диализе, инсулине, потому что рашисты этого не поставляют. Это никак иначе, как геноцид назвать нельзя и это действительно будет насущно проблема в ближайшие дни", - добавил мэр Мелитополя.
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