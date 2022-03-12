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Война с Россией: хроника
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На Запорожье российские захватчики танком раздавили машину с гражданскими: трое погибших, среди них – ребенок

12 мартa, 2022 суббота
17:23
война с Россией

На обочине дороги между селами Ореховского района в Запорожской области российские военные танком переехали Таврию. В результате двое взрослых мужчин погибли, а мальчик сгорел в горящей машине

Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает Еспресо.TV.

"На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими гражданами, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний, который сгорел в горящей автомашине", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает личности погибших. Также открыто уголовное производство по признакам преступления, определенного ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

  • Напомним, в Украине был создан сайт для фиксации совершенных Россией военных преступлений.

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