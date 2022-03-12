На Запорожье российские захватчики танком раздавили машину с гражданскими: трое погибших, среди них – ребенок

Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает Еспресо.TV.

"На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими гражданами, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний, который сгорел в горящей автомашине", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает личности погибших. Также открыто уголовное производство по признакам преступления, определенного ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине был создан сайт для фиксации совершенных Россией военных преступлений.