На Запорожье российские захватчики танком раздавили машину с гражданскими: трое погибших, среди них – ребенок
На обочине дороги между селами Ореховского района в Запорожской области российские военные танком переехали Таврию. В результате двое взрослых мужчин погибли, а мальчик сгорел в горящей машине
Об этом сообщили в полиции Запорожской области, передает Еспресо.TV.
"На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский танк переехал автомобиль марки "Таврия". Транспортное средство с гражданскими гражданами, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине. В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний, который сгорел в горящей автомашине", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает личности погибших. Также открыто уголовное производство по признакам преступления, определенного ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
- Напомним, в Украине был создан сайт для фиксации совершенных Россией военных преступлений.
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