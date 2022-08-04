На Запорожье российские военные ударили ракетами по объекту инфраструктуры, складам и зернохранилищу, есть раненый
На Запорожье россияне ударили ракетами по жилым домам, разрушены склады агрофирмы и зернохранилища, осколочные ранения получил один человек
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме.
Как говорится в сообщении, сегодня ночью российские оккупанты нанесли ряд ракетных ударов по Запорожской области.
"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вильноандреевка. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранения от осколков стекла. Сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Около четырех часов ночи оккупант нанес удар по составам агрофирмы в Терновской общине", - пишет Старух.
Также глава Запорожской ОВА сообщил, что ночью оккупанты обстреляли село Новоивановка Камышеваской общины. Пострадавших нет, однако существуют разрушения.
"В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышувашской общины. Пострадавших нет. Разрушений получили жилые дома. Разрушено зернохранилище... Враг продолжает цинично уничтожать объекты гражданской инфраструктуры области, выдавая их за военные цели", - отметил он.
- Ранее сообщалось, что российская армия била ракетами по Новоалександровской общине Запорожской области почти сутки.
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