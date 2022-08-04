Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в телеграмме.

Как говорится в сообщении, сегодня ночью российские оккупанты нанесли ряд ракетных ударов по Запорожской области.

"Одна ракета попала вблизи автомобильной трассы в районе села Вильноандреевка. Ракетному обстрелу подвергся объект инфраструктуры в Заводском районе областного центра – зафиксировано два прилета. Есть один пострадавший, получивший ранения от осколков стекла. Сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Около четырех часов ночи оккупант нанес удар по составам агрофирмы в Терновской общине", - пишет Старух.

Также глава Запорожской ОВА сообщил, что ночью оккупанты обстреляли село Новоивановка Камышеваской общины. Пострадавших нет, однако существуют разрушения.

"В 02:10 было обстреляно село Новоивановка Камышувашской общины. Пострадавших нет. Разрушений получили жилые дома. Разрушено зернохранилище... Враг продолжает цинично уничтожать объекты гражданской инфраструктуры области, выдавая их за военные цели", - отметил он.

Ранее сообщалось, что российская армия била ракетами по Новоалександровской общине Запорожской области почти сутки.

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