На Запорожье российские оккупанты минируют поля, - мэр Мелитополя

Об этом сообщает мэр Иван Федоров.

На севере временно оккупированной части Запорожской области, между поселком Михайловка и селом Орлянское, рашисты минируют поля.

"Оккупанты Запорожской области готовятся к обороне, подвергая опасности гражданское население", - отмечает городской голова Мелитополя.

Местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3.

Сообщается, что в течение 10-20 минут российская техника может "засеять" противотанковыми минами полосу протяженностью 1-2 километра.

"В то время, когда наши аграрии сеяли на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Однако у рашистов есть все шансы самим стать удобрением для следующего урожая", - добавил Федоров.