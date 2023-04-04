На Запорожье российские оккупанты минируют поля, - мэр Мелитополя
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что армия РФ минирует поля между селами в Запорожской области, подвергая опасности мирных жителей
Об этом сообщает мэр Иван Федоров.
На севере временно оккупированной части Запорожской области, между поселком Михайловка и селом Орлянское, рашисты минируют поля.
"Оккупанты Запорожской области готовятся к обороне, подвергая опасности гражданское население", - отмечает городской голова Мелитополя.
Местные жители заметили в полях гусеничный минный заградитель ГМЗ-3.
Сообщается, что в течение 10-20 минут российская техника может "засеять" противотанковыми минами полосу протяженностью 1-2 километра.
"В то время, когда наши аграрии сеяли на украинских полях высококачественную пшеницу, террористы-оккупанты могут сеять только ненависть и страх. Однако у рашистов есть все шансы самим стать удобрением для следующего урожая", - добавил Федоров.
- Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром 29 марта прогремели несколько взрывов в разных районах города.
- 2 апреля во временно оккупированном Мелитополе в локомотивном депо, где россияне обустроили склад ремонта техники и топлива, а также часть хранилища боеприпасов раздались по меньшей мере 6 взрывов.
- Также рашисты во временно оккупированном Мелитополе размещают системы ПВО в жилых кварталах, вследствие чего обломки их ракеты прилетели в здание, есть пострадавшие.
- Утром 3 апреля во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области взорвался автомобиль. Пострадавшему коллаборанту Максиму Зубареву оказали медицинскую помощь.
- Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанті начали строительство трех новых линий обороны на временно оккупированных территориях Запорожской области.
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