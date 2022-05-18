На Запорожье российские бомбы повредили около 2,5 тысячи объектов, из них 1 037 домов
Больше всего от обстрелов армии РФ пострадали Пологовский и Запорожский районы. Также ущерб понесли Васильевский и Мелитопольский районы. В целом по области повреждены около 2,5 тысячи объектов, 47 электроподстанций и 88 населенных пунктов без газоснабжения
Об этом сообщает в телеграмме Запорожская областная военная администрация .
С начала полномасштабной войны зафиксировано около 2,5 тысячи поврежденных объектов, из них 1 037 домовладений. Жители области, где полностью или частично повреждены дома, могут рассчитывать на возмещение разрушений.
"На сегодняшний день согласно постановлению №380 от 26 марта сообщения о разрушении жилищного фонда могут подавать владельцы этого имущества через Дию, либо через администратора Центра административных услуг, либо через нотариуса. С 26 мая юридические лица также получат возможность предоставлять информацию для фиксации убытков", – рассказал директор Департамента ЖКХ и строительства ЗОВА Виталий Литвиненко.
От обстрелов оккупантов повреждены 47 подстанций разных классов напряжения и примерно 3 км сетей. Работники не могут отремонтировать все повреждения, поскольку в регионе местами идут активные боевые действия, бывали случаи наезда рабочих на мины.
Поскольку водоснабжение зависит от электричества, то с этим на Запорожье тоже проблемы, ведь скважины и помпы не работают.
Повреждены около 50 газораспределительных пунктов и 4 км сетей – это 88 населенных пунктов, которые остались без газоснабжения частично или полностью. Значительная часть повреждений пришлась на Бердянский, Пологовский и часть Мелитопольского районов.
Есть проблемы и в инфраструктуре Запорожской области.
"Если брать дорожные хозяйства – 18 мостовых переходов. На этот год было запланировано строительство и реконструкция мостов, разработка документации. Это направление – мосты и дороги – достаточно интенсивно развивалось в последние годы. Теперь эта работа разрушается оккупантами. После того, как они уйдут, будет проведено обследование и станут известны с точностью до метра, объемы поврежденных дорог и сколько необходимо средств на их восстановление", – заверил Виталий Литвиненко.
Также в ЗОВА отметили важность вовремя оплачивать коммунальные услуги, ведь это дает возможность предприятиям выплачивать зарплату работникам.
"Вопрос тарифов на коммунальные услуги был урегулирован соответствующими постановлениями: они были заморожены до конца сентября-октября. Цены зафиксированы по состоянию на 24 февраля", - добавляют в пресс-службе.
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