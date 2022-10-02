Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

На Запорожском направлении 1 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занятых рубежей. За сутки они били по украинским позициям из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В течение 1 октября оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Зализнычного, Ривнополья, Степового, Гуляйполя, Орехова, Дорожнянки, Малиновки, Успеновки, Полтавки, Каменского, Красного, Белогорья, Тимировки, Новоандреевки, Новоданиловки, Щербаков, , Малой Токмачки и Малых Щербаков.

"Поступило 22 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", – отметили в Запорожской ОВА.

За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 50 человек, в том числе 9 детей.

Утром 2 октября россияне попали по Запорожью и его пригороду ракетами С-300. Люди не пострадали, однако разрушилась промышленная инфраструктура.

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