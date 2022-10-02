На Запорожье россияне за сутки уничтожили 22 гражданских объекта
В Запорожской области 1 октября российские захватчики разрушили 22 объекта гражданской инфраструктуры в районе 21 населенного пункта
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.
На Запорожском направлении 1 октября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занятых рубежей. За сутки они били по украинским позициям из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения.
В течение 1 октября оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Зализнычного, Ривнополья, Степового, Гуляйполя, Орехова, Дорожнянки, Малиновки, Успеновки, Полтавки, Каменского, Красного, Белогорья, Тимировки, Новоандреевки, Новоданиловки, Щербаков, , Малой Токмачки и Малых Щербаков.
"Поступило 22 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", – отметили в Запорожской ОВА.
За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 50 человек, в том числе 9 детей.
- Утром 2 октября россияне попали по Запорожью и его пригороду ракетами С-300. Люди не пострадали, однако разрушилась промышленная инфраструктура.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное