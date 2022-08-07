Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожском направлении 6 августа ситуация существенно не изменилась. Враг сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей. ВСУ держат рубежи и дают отпор россиянам.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Трудовое, Степногорск, Гуляйполе, Орехов, Марфополь, Красное. Поступило 8 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими" – отметили в ОВА.

В течение 6 августа с временно оккупированных территорий эвакуировали 1154 человека, в том числе 318 детей.

6 августа российские террористы снова обстреляли площадку ЗАЭС , ранили одного работника.

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