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На Запорожье россияне за сутки разрушили 53 гражданских объекта

22 сентября, 2022 четверг
11:54
война с Россией

В Запорожской области 21 сентября российские оккупанты разрушили 53 объекта гражданской инфраструктуры в районе 23 населенных пунктов

Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожском направлении 21 сентября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на содержании занятых рубежей. Через сутки они обстреляли украинские позиции по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

Россияне накрыли огнем гражданскую инфраструктуру в районе Запорожья, Степного, Малых Щербаков, Новоданиловки, Красного, Колодца, Железнодорожного, Новоандреевки, Полтавки, Преображенки, Ровнополья, Орехова, Гуляйполя, Новониколаевки, Нового, Белогорья, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенского, Дорожнянки, Ольговского, Верхней Терсы и Степногорска.

"Поступило 53 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

В течение 21 сентября с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 793 человека, в том числе 177 детей.

  • 22 сентября в Запорожье ударили по гостинице, телебашне, домам, электроподстанции, убили человека, ранили еще пятерых.

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