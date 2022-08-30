Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

В Запорожье ситуация за сутки существенно не изменилась. Россияне сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. В течение 29 августа они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ удерживают рубежи и дают отпор захватчикам.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоданиловка, Орехов, Гуляйполе, Малокатериновка, Ольговское, Полтавка, Новоселка и Малые Щербаки. Поступило 43 сообщения о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ведомстве.

В течение 29 августа из Запорожья эакуировали 1763 гражданских, в том числе 447 детей.

Ночью 30 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.

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