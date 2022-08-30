На Запорожье россияне за сутки разрушили 43 гражданских объекта
В Запорожской области 29 августа оккупанты уничтожили 43 гражданских объекта в 9 населенных пунктах
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
В Запорожье ситуация за сутки существенно не изменилась. Россияне сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. В течение 29 августа они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ удерживают рубежи и дают отпор захватчикам.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоданиловка, Орехов, Гуляйполе, Малокатериновка, Ольговское, Полтавка, Новоселка и Малые Щербаки. Поступило 43 сообщения о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ведомстве.
В течение 29 августа из Запорожья эакуировали 1763 гражданских, в том числе 447 детей.
- Ночью 30 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.
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