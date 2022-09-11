Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

На Запорожском направлении 10 сентября ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки россияне обстреляли позиции ВСУ по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Белогорья, Полтавка, Гуляйполе, Малые Щербаки, Железнодорожное, Камышеваха, Преображенка, Новоандреевка, Красное, Ольговское, Щерка, Малиновка, Новоданиловка, Степногорск и Каменское. Поступило 30 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - отметили в ОВА.

Также 10 сентября с временно оккупированной территории Запорожской области эвакуировали 1306 человек, в том числе 304 детей.

9 сентября в Запорожье российские захватчики разрушили 36 объектов гражданской инфраструктуры в 20 населенных пунктах.

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