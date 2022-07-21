На Запорожье россияне за сутки разрушили 28 гражданских зданий
На Запорожье 20 июля россияне уничтожили 28 гражданских зданий в Запорожском и Пологовском районах
Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграме .
В течение 20 июля оккупанты не вели активных боевых действий на Запорожском направлении, но обстреливали позиции наших защитников вдоль всей линии столкновения. В частности, зафиксированы обстрелы в районе Гуляйполя и Каменского.
"При этом изо дня в день оккупанты продолжают разрушать села и города нашего региона. Вчера сотрудники Нацполиции получили еще 28 сообщений о разрушении обычных гражданских зданий. Рашистское оружие попало в четыре населенных пункта Запорожского района. Пострадали Терноватое, Заречное, Магдалиновка и Камышеваха. Также от действий оккупантов продолжают страдать села и города Пологовского района", - подчеркнул Анатолий Куртев.
- 21 июля во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье около 00:00 раздавались взрывы , затем в районе Вознесенки возник пожар.
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