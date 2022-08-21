На Запорожье россияне за сутки разрушили 16 гражданских объектов
На Запорожье 20 августа российские захватчики разрушили 16 гражданских объектов в Преображенке и Орехове
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.
На Запорожском направлении 20 августа ситуация существенно не изменилась. Россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. В течение суток они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ дают отпор врагу.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Преображенка, Орехов. Поступило 16 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
Также в течение 20 августа с временно оккупированной территории эвакуировали 1 036 человек, в том числе 324 детей.
- 20 августа на российском блокпосте в Васильевке Запорожской области в очереди на выезд с оккупированной территории погибла женщина.
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