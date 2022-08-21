Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

На Запорожском направлении 20 августа ситуация существенно не изменилась. Россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. В течение суток они обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ дают отпор врагу.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Преображенка, Орехов. Поступило 16 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

Также в течение 20 августа с временно оккупированной территории эвакуировали 1 036 человек, в том числе 324 детей.

20 августа на российском блокпосте в Васильевке Запорожской области в очереди на выезд с оккупированной территории погибла женщина.

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