На Запорожье россияне за сутки разрушили 13 объектов гражданской инфраструктуры
В Запорожье 26 июля россияне разрушили 13 гражданских объектов в четырех населенных пунктах, обстреливая их из артиллерии и танков
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
В Запорожье ситуация существенно не изменилась. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Они обстреляли украинские позиции по всей линии фронта из танков, реактивной и ствольной артиллерии. ВСУ удерживают рубежи и дают отпор врагу.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Гуляйполе, Юрковка, Орехов. Поступило 13 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками".
В течение 26 июля с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 1787 человек, в том числе 424 детей.
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