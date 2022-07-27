Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

В Запорожье ситуация существенно не изменилась. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. Они обстреляли украинские позиции по всей линии фронта из танков, реактивной и ствольной артиллерии. ВСУ удерживают рубежи и дают отпор врагу.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Гуляйполе, Юрковка, Орехов. Поступило 13 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками".

В течение 26 июля с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 1787 человек, в том числе 424 детей.

25 июля на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал автомобиль с тремя людьми : двое взрослых и ребенок погибли на месте

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