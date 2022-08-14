Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .

В течение 13 августа на Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки россияне обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ удерживают рубежи и дают отпор захватчикам.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новояковлевка, Терноватое, Зализничное, Чаривное, Орехов, Гуляйполе. Поступило 13 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов в ОВА.

Кроме того, 13 августа с временно оккупированных территорий Запорожья эвакуировали 1645 человек, в том числе 486 детей.

По состоянию на 14 августа на Запорожье российские обстрелы ЗАЭС подвергли серьезному риску безопасное функционирование станции.

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