На Запорожье россияне за сутки разрушили 13 гражданских объектов
На Запорожье оккупанты разрушили 13 объектов гражданской инфраструктуры в шести населенных пунктах
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме .
В течение 13 августа на Запорожском направлении ситуация существенно не изменилась. Основные усилия россияне сосредотачивают на удержании занятых рубежей. За прошедшие сутки россияне обстреляли украинские позиции из танков, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта. ВСУ удерживают рубежи и дают отпор захватчикам.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новояковлевка, Терноватое, Зализничное, Чаривное, Орехов, Гуляйполе. Поступило 13 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов в ОВА.
Кроме того, 13 августа с временно оккупированных территорий Запорожья эвакуировали 1645 человек, в том числе 486 детей.
- По состоянию на 14 августа на Запорожье российские обстрелы ЗАЭС подвергли серьезному риску безопасное функционирование станции.
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