Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.

На Запорожском направлении за сутки ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей.

В течение 28 октября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Дорожнянки, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализничного, Ольговского, Червоного, Степного, Новоандреевки, Чаривного, Полтавки, Новоданиловки и Малиновки.

"Поступило 14 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.

За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 223 человека, в том числе 35 детей.

28 октября артиллерийские подразделения Сил обороны уничтожили российский склад боеприпасов, до пяти грузовиков с боекомплектом, три орудия Д-30. Более 100 врагов ранены.

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