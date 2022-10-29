На Запорожье россияне за сутки повредили 14 гражданских объектов
В Запорожской области 28 октября оккупанты повредили 14 объектов гражданской инфраструктуры в районе 12 населенных пунктов
Об этом сообщили в телеграме Запорожской ОВА.
На Запорожском направлении за сутки ситуация существенно не изменилась. Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых рубежей.
В течение 28 октября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе Дорожнянки, Малых Щербаков, Гуляйполя, Зализничного, Ольговского, Червоного, Степного, Новоандреевки, Чаривного, Полтавки, Новоданиловки и Малиновки.
"Поступило 14 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", - подчеркнули в ОВА.
За сутки с временно оккупированной территории эвакуировали 223 человека, в том числе 35 детей.
- 28 октября артиллерийские подразделения Сил обороны уничтожили российский склад боеприпасов, до пяти грузовиков с боекомплектом, три орудия Д-30. Более 100 врагов ранены.
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