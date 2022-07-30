Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграме.

В течение 29 июля ситуация на Запорожском направлении существенно не изменилась. Россияне сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей. За сутки они обстреляли украинские позиции вдоль всей линии фронта из танков, реактивной и ствольной артиллерии. ВСУ удерживают ребежи и дают отпор захватчикам.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новоселовка, Орехов, Темировка, Гуляйполе. Поступило 48 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками".

За 29 июля с временно оккупированной территории эвакуировали 970 гражданских, в том числе 253 детей.

В ночь на 30 июля в захваченном россиянами Энергодаре в Запорожье произошли взрывы вблизи гостиницы, где поселились оккупанты.

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