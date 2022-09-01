На Запорожье россияне в течение суток разрушили 17 гражданских объектов
В Запорожской области 31 августа российские захватчики разрушили 17 гражданских объектов в 14 населенных пунктах
Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .
На Запорожском направлении 31 августа ситуация существенно не изменилась. Враг сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей. В течение 31 августа россияне обстреляли позиции ВСУ по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка, Бурлацкое, Шевченко, Красное, Преображенка, Новоивановка, Железнодорожное, Ореховское, Орехово, Железнодорожное, Орехово. Поступили 17 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.
За сутки с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 1682 человека, 470 из них - дети.
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