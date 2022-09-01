Об этом сообщила Запорожская ОВА в телеграмме .

На Запорожском направлении 31 августа ситуация существенно не изменилась. Враг сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей. В течение 31 августа россияне обстреляли позиции ВСУ по танкам, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии фронта.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоандреевка, Ольговское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка, Бурлацкое, Шевченко, Красное, Преображенка, Новоивановка, Железнодорожное, Ореховское, Орехово, Железнодорожное, Орехово. Поступили 17 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - подчеркнули в ОВА.

За сутки с временно оккупированной территории Запорожья эвакуировали 1682 человека, 470 из них - дети.

31 августа захватчики обстреляли эвакуационный конвой в Васильевке в Запорожье.

С 05:00 1 сентября россияне начали обстреливать оккупированный Энергодар из автоматов и минометов, попадание в гражданские объекты и пострадавшие.

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