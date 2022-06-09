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На Запорожье россияне усилили позиции в районах Васильевки и Токмака

9 июня, 2022 четверг
13:41
война с Россией

На Запорожье оккупанты усилились в районах Васильевки и Токмака и обстреляли украинские позиции в трех районах области

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграмм.

"Оккупанты усилились в районе Васильевки и Токмака. Также они проводят ротации на отдельных направлениях и рассредоточиваются, чтобы избежать огневого поражения. Кроме того, враг продолжает концентрироваться на содержании захваченных территорий, совершенствует оборонные линии и ведет воздушную разведку", - подчеркнул он.

Русские сосредоточивают основные силы в районе Орехово и Гуляйполя. Они обстреляли украинские позиции в Гуляйпольском, Пологовском и Васильевском районах, а вблизи села Каменского оккупанты применили штурмовую авиацию.

"В свою очередь украинские воины продолжают вести оборонную операцию и уничтожают живую силу и технику врага. За прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 14 единиц личного состава противника и еще 19 ранили. Также благодаря слаженной работе наших бойцов оккупанты потеряли одну артиллерийскую установку и пять единиц автомобильной техники", - заметил Анатолий Куртев.

  • 9 июня Институт исследования войны сообщал, что на Запорожье оккупанты, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, поэтому и перебросили туда 30 танков Т-62.

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