Об этом сообщает Национальная полиция.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают уничтожать украинский урожай. В результате ракетных обстрелов 12 июля кассетными снарядами было сожжено более 600 га зерновых культур разных сортов на полях Гуляйпольской ТО, из них – пшеница, ячмень и рапс.

Кроме того, в полицию обратилась представитель Ореховского сельского совета и сообщила, что на прошлой неделе в Малой Токмачке россияне также попали по полям с пшеницей фосфорными и ракетными боеприпасами. Как следствие, было уничтожено более 800 гектаров урожая.

Нацполиция также отмечает, что за минувшие сутки в правоохранительные органы поступило несколько сообщений о травмированных гражданах, которые получили осколочные ранения разной степени тяжести в результате вражеских обстрелов по поселковым пунктам Пологовского и Васильевского районов.

Также за минувшие сутки в органы полиции поступило 22 сообщения о вооруженной агрессии представителей армии РФ в отношении мирного населения Гуляйпольского района, продолжавшейся 12 июля.

Вражеским огнем значительный ущерб понесли частные дома жителей Гуляйполя. В них разрушены крыши и шиферное покрытие, иссечены стены и фасады. Кроме того, ударной волной разбили окна и повредило двери домов.

Россияне также попали в местный центр детского и юношеского творчества, в результате чего в помещении были разрушены витражные окна, холл, учебные кабинеты и концертный зал.

Также в результате обстрела Ровнополья и Полтавки Гуляйпольского района уничтожены два сельскохозяйственных объекта промышленности. На предприятии по разведению рогатого скота сгорели складские помещения и административное здание. Осколками убило несколько животных.

В результате обстрела предприятия по выращиванию овощей и растительных культур вражескими снарядами были повреждены хозяйственные здания и складские помещения.